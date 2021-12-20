Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta tüm dünyada yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait bir uzay aracı, Güneş'in atmosferine girerek bir ilki başardı. Ancak Güneş koronasına giren Parker Solar Probe, yeni görüntüler gönderdi. NASA da araçtan gelen görüntüleri ve sesini paylaştı. Görüntülere bakıldığında Güneş'in "atmosferinden" Samanyolu’na bakış göze çarpıyor.

IFL Science’ın haberine göre, Parker ilk kez tarih yazmıyor. Zira Güneş'i araştırmakla görevli araç, bu yıl Güneş'e yaklaşarak en yakın insan yapımı nesne oldu. Araç, Güneş’in yüzeyinin 8,5 milyon kilometre uzağına kadar yaklaştı. Ayrıca şimdiye kadarki en hızlı insan yapımı nesne olarak da tarihe geçti.

GÜNEŞ KORONASI NEDİR?

Peki, Güneş koronası nedir? Güneş, katı bir nesne olmadığı için Güneş’in bitişi ve uzayın başlangıcını net olarak bilemiyoruz. Ancak “korona” Güneş’in atmosferi olarak tanımlanıyor ve yer çekimi ve manyetik alanların Güneş maddesini sınırlandırdığı bölgeyi temsil ediyor. Ayrıca bu noktaya Alfvén kritik yüzeyi de deniliyor.

Alfvén kritik yüzeyi, Güneş atmosferinin sonunu ve Güneş rüzgarının başlangıcını gösteriyor. Bununla birlikte, bilim insanları şimdiye kadar bu noktanın nerede olduğunu tam olarak bilemiyordu. Tahminler, Güneş'in yüzeyinden 6,9 ila 13,8 milyon kilometre uzakta olduğu yönündeydi.

28 Nisan 2021'de Parker, Güneş’in yüzeyinden 13 milyon kilometre uzaklıkta, parçacıklar ve manyetik alanlarla karşılaştı. Böylece Alfvén kritik yüzeyini ilk kez geçti ve Güneş atmosferine girmeyi başardı.

PARKER'IN HEDİYESİ SAMANYOLU VİDEOSU

Güneş sondası saniyede yaklaşık 142 kilometre hızla Güneş'in üst atmosferinden geçerken, Güneş'in yüzeyinden 10,4 milyon kilometreye kadar inen parçacıklar ve manyetik alanlar örnekledi. Ayrıca Parker birçok görüntü kaydetmeyi de başardı ve bilim insanları bu görüntüleri bir videoda birleştirdi.

YouTube'da paylaşılan videoda Parker’ın Samanyolu'nun, yüksek enerjili parçacıkların ve koronadaki “flamalar” denilen yapıların arkasından hızla geçtiği görülüyor.

Uzay tarihinde bir ilk: Güneş’in atmosferine sıcak temas NASA tarihi bir olaya imza attı. Üç yıl önce gönderilen uzay aracı Parker, Güneş’in atmosferinden geçti. Daha önce insan yapımı hiçbir nesne Güneş’in atmosferine girememişti. İlk kez bir uzay aracı Güneş’in dış atmosferinden uçtu. Keşif aracı Parker, buradan örneklerde topladı.

NASA farklı yıllardan görüntülerle paylaştı: İşte Tuz Gölü'ndeki değişim ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kuraklıkla birlikte Tuz Gölü'nde yıllar içinde meydana gelen değişimi gösteren uydu görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.