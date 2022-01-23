Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

General Mobile yeni amiral gemisi GM 22 ailesini ve GM Watch akıllı saatini 25 Ocak’ta ön siparişle satışa çıkarıyor. General Mobile’ın yeni nesil mobil ürünlerine sahip olmak isteyen kullanıcılar 1 Şubat 2022 tarihine kadar ön sipariş imkânından faydalanabilecek. GM 22 ailesi GM 22 Pro, GM 22 Plus ve GM 22’den oluşuyor. General Mobile’ın amiral gemisi GM 22 Plus 6,78 inç büyüklüğünde. Yapay zekâ ile desteklenen telefonda 48 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Gücünü Mediatek Helle G80 işlemci ve 6.000 mAH bataryadan alan telefon 128 GB dâhilî depolama alanı ile geliyor.

OnePlus, küresel pazarlara 'güçlü' bir akıllı telefon sürecek Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni cihazlarını bir bir piyasaya sürüyor. OnePlus 10R isimli yeni bir akıllı telefonun, Snapdragon 8 Gen 1 yerine MediaTek Dimensity 9000 yonga setiyle gelebileceği iddia edildi.

Xiaomi’nin yeni telefonu satış rekoru kırdı Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon piyasasının liderleri arasında. MIUI arayüzü ile son günlerde çok konuşulan şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ile pazarın ilk beş isminden biri.