Xiaomi, MIUI 13 global kararlı sürümü Çin dışındaki telefonlar için test etmeye başlamıştı. Yarın düzenlenmesi beklenen tanıtım sonrasında yeni arayüz küresel kullanıcılara sunulacak.
İlk aşamadan sonra ikinci aşamaya geçen Çin merkezli teknoloji devi, Çin'deki 30'a yakın akıllı telefona genel beta çatısı altında MIUI 13 sürümünü gönderdi. Nihayet güncellemeyi alacak Çin dışındaki modelleri de açıkladı. Android 12 tabanlı MIUI 13 global güncellemesini alacak cihazlar:
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11X Pro
- Xiaomi 11X
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite NE
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 8 (2021)
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
- Xiaomi Pad 5
Bu listedeki telefonlar, güncellemi ilk etapta alacak modeller. Diğer birçok Xiaomi ve POCO modeli ikinci etapta MIUI 13 sürümünü alacak. Sistem iyileştirmesi sunan MIUI 13, performans ve pil tüketimini en verimli şekilde kullanıyor. Ayrıca iOS 15'de bulunan widget'lara benzer tasarım Xiaomi telefonlarda da olacak. Okumayı kolaylaştıran Mi Sans yazı tipi de güncellemeyle gelecek.
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