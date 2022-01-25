Türkiye Gazetesi

Xiaomi, MIUI 13 global kararlı sürümü Çin dışındaki telefonlar için test etmeye başlamıştı. Yarın düzenlenmesi beklenen tanıtım sonrasında yeni arayüz küresel kullanıcılara sunulacak.

İlk aşamadan sonra ikinci aşamaya geçen Çin merkezli teknoloji devi, Çin'deki 30'a yakın akıllı telefona genel beta çatısı altında MIUI 13 sürümünü gönderdi. Nihayet güncellemeyi alacak Çin dışındaki modelleri de açıkladı. Android 12 tabanlı MIUI 13 global güncellemesini alacak cihazlar:

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11i

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi 11X

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Xiaomi Pad 5

Bu listedeki telefonlar, güncellemi ilk etapta alacak modeller. Diğer birçok Xiaomi ve POCO modeli ikinci etapta MIUI 13 sürümünü alacak. Sistem iyileştirmesi sunan MIUI 13, performans ve pil tüketimini en verimli şekilde kullanıyor. Ayrıca iOS 15'de bulunan widget'lara benzer tasarım Xiaomi telefonlarda da olacak. Okumayı kolaylaştıran Mi Sans yazı tipi de güncellemeyle gelecek.

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