Türkiye Gazetesi

Susan Wojicki, içerik oluşturucularının dijital koleksiyonlardan nasıl yararlanabileceğini araştırdığını söyledi. Mektupta, blok zinciri tabanlı teknoloji koleksiyonunun (Web3) şirket için bir "ilham kaynağı" olduğunu söyledi.

YouTube’ın NFT'leri platforma nasıl entegre edeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak CEO, bu teknolojinin içerik oluşturucular için yeni bir gelir kaynağı olabileceğini söyledi.

YouTube CEO’su, "İçerik oluşturucuların NFT'ler gibi yeni teknolojilerden yararlanmalarına yardımcı olmak için her zaman YouTube ekosistemini genişletmeye odaklandık." dedi.

YOUTUBE, NFT PLATFORMU NASIL OLACAK?

Eğer YouTube, içerik oluşturucuların NFT'leri doğrudan hayranlarına satmasını sağlarsa, geçtiğimiz yıl popülaritesi artan ancak büyük sosyal platformlar tarafından geniş çapta benimsenmeyen teknoloji için büyük bir nimet olur.

NFT alanında 2022 bir önceki yıla göre daha hareketli olacağa benziyor. Çünkü sosyal medya devlerinin bu alanda yarışmaya başladığını görüyoruz. Twitter, NFT profil resimleri özelliğini tanıttı. Instagram'ın üst düzey yöneticisi de NFT’lere ilgi duyduğunu belirtti ve Financial Times’ın haberine göre, Facebook ve Instagram'ın bir NFT pazarı üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Bununla birlikte, YouTube’ın 2022 planları sadece NFT ile sınırlı değil. Wojicki, şirketin podcast'ler konusunda heyecanlı olduğunu söyledi. Ayrıca YouTube'un alışveriş özelliklerini daha fazla içerik oluşturucuya genişleteceğini belirtti. YouTube, alışverişin Shorts'a nasıl entegre edilebileceğini test edecek.

NFT'ler, kayıt tutma teknolojisi blok zincirinde bulunan bir tür dijital varlık. Geçtiğimiz yıl, insanların spor oyunlarından sanat eserlerine kadar pek çok alandaki NFT’yi satın almasıyla popülaritesi arttı. Pazar araştırmacısı DappRadar'ın verilerine göre, NFT satışları 2021'de 25 milyar dolara ulaştı.

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