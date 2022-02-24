Türkiye Gazetesi

İsveç’teki Linköping Üniversitesinden bilim insanları, canlılarla bilgisayarlar arasında bağ kurmaya yönelik çalışmalarda büyük bir hamle yaptı. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, organik bileşenlerden üretilen yapay nöronların biyolojik sistemlerle entegre olabileceğini ve doğal sistem tarafından yorumlanabilecek sinyaller gönderebileceğini gösteriyor.

Bilim her zaman biyoloji ve teknolojinin karışımından zengin bir ilham kaynağı bulmuştur. Sinir sistemi konusundaki gelişmiş anlayışımız ve mikroçip tasarımındaki hızlı ilerlemeler, beyin-bilgisayar arayüzleri ve beyin implantlarına yönelik ilk adımların atılmasını sağladı.

VENÜS SİNEKKAPANI ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Bununla birlikte, kısmen biyolojik ve biyolojik olmayan sistemleri birleştirmek oldukça zor. Yeni çalışmada, yapay nöronlarını test etmek için araştırmacılar, alışılmış bir sinir sistemine bile sahip olmayan alışılmadık bir model kullandı; Venüs Sinekkapanı.

Ekip, sinek kapanının diğer bitkiler gibi, sinirlere veya nöronlara sahip olmadığını ancak aksiyon potansiyelleri üretebildiğini söylüyor. Pek çok bitkide, bu aksiyon potansiyellerinin tam işlevi biraz gizemli kalırken, etçil sinekkapanda, bitkinin şüphelenmeyen avına hızla çenelerini kapatmasına izin vermek için kullanılıyor.

Araştırma ekibi, Venüs Sinekkapanı'na yapay bir nöron yerleştirmeyi başardı. Independent’ın haberine göre, nöronun bitkiyi kontrol ederek kapanını kapatmasını sağladı.

Bilim insanları, beyin-makine arayüzlerinin yanı sıra akıllı robotların geliştirilmesi için de büyük bir adım olabileceğini söyledi. Bu teknolojinin bilgisayar sistemleri ile canlılar arasında bağ kurmaya yardımcı olacağını belirtiyor.

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