Türkiye Gazetesi

Google Haritalar’da yer alan canlı trafik özellikleri, yollarda trafik gecikmelerinin olduğu ve hangi işletmelerin ve mağazaların meşgul olduğunu göstermek için Android akıllı telefonlardan toplanan anonim konum verilerini kullanarak çalışıyor.

Uzmanlar, bu tür verilerin işgalin ilerleyişine yönelik fikir verebileceğini söylüyor. Bir açık kaynak istihbarat (OSINT) uzmanı, Google Haritalar'da Ukrayna sınırında olağan dışı "trafik sıkışıklığı" tespit ettikten sonra geçen Perşembe günü erken saatlerde Rus işgalinin belirtilerini gördüğünü açıkladı.

Middlebury Enstitüsünden açık kaynak istihbarat uzmanı Profesör Jerry Lewis, geçtiğimiz hafta Motherboard’a “İstilayı gören ilk insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bunu bir trafik uygulamasında gördük.” dedi.

The Verge’ün haberine göre, Google, Ukraynalı yetkililerle görüştükten sonra bölgedeki kullanıcıların güvenliğini korumak için bu özellikleri devre dışı bırakmaya karar verdiklerini açıkladı.

Google Haritalar tarafından sunulan özellikler küresel erişimden devre dışı bırakılırken, bölgedeki adım adım navigasyon özelliklerini kullanan sürücüler için canlı trafik bilgileri halen mevcut.

Bununla birlikte, Google'ın önceki çatışmalar veya savaşlar sırasında bu özellikleri devre dışı bırakıp bırakmadığı net değil.

IRAK SAVAŞINDA SNAPCHAT AYRINTISI

Haritalama hizmetleri tarafından toplanan konum verileri bu tür beklenmedik öngörüler sağlayabiliyor. Örneğin, fitness izleme uygulaması Strava, 2017'de kullanıcı etkinliklerinin bir haritasını yayınladığında, yanlışlıkla birkaç ABD askeri üssünün yerini ortaya çıkardı ve askerlerin hava limanları etrafında tur attığını gösterdi.

Benzer şekilde, Snapchat'in coğrafi konum özellikleri, Irak Savaşı'nda cephe hattından görüntü ve video toplamak için kullanıldı. Konum verileri olsun ya da olmasın, savaş bölgelerinde sosyal medya aracılığıyla paylaşılan bilgiler, açık kaynak araştırmacıları, gazeteciler ve diğerleri için hayati bir araç haline geldi.

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