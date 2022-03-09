Türkiye Gazetesi

Türkiye son zamanlarda uzay çalışmalarından, insansız hava uçaklarına kadar birçok önemli projeye adım attı. Özellikle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) önceliğinde gerçekleştirilen projeler tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda TUSAŞ, resmi sosyal medya hesabından Milli Muharip Uçak için bir video yayınladı.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Türkiye’nin hava gücüne güç katacak Milli Muharip Uçak’ın, 2023’te hangardan inmesi bekleniyor. 2025-2026’da ise ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2028 yılından sonra da envantere katılması öngörülüyor.

EN ZORLU TESTLERDEN GEÇİYORLAR

TUSAŞ tarafından geliştirilen hava araçları, en zorlu hava koşullarında test edilerek alyapıları güçlendiriliyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.

GÖKYÜZÜNÜ DOLDURACAK KANATLARIYLA

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), resmi sosyal medya hesabından gelecek sene hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak’ın animasyonunu yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, peş peşe yorumlar geldi.

TUSAŞ'ın paylaşımı.

Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Hürkuş ve Atak teslimatlarına hazırlanıyor TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürkuş'tan 2 tane Nijer'e satıldığını, Hava Kuvvetlerine de şubat ayı içerisinde 6 tane Hürkuş teslim edileceğini açıkladı.

TUSAŞ’dan heyecanlandıran paylaşım: Hürjet için geri sayım başlatıldı Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi’den (TUSAŞ) heyecanlandıran paylaşım. TUSAŞ, resmi hesabından bir paylaşım yaparak Hürjet için tarih verdi. TUSAŞ’ın heyecanlandıran paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımının ardından herkes Türkiye’nin yerli ve milli olan Hürjet’in özelliklerini merak etmeye başladı. İşte Hürjet’in teknik özellikleri…