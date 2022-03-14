Türkiye Gazetesi

NASA Jet İtki Laboratuvarı, 11 Mart’ta Ingenuity helikopterinin Mars gezegenindeki 21'inci uçuşunu tamamladığını duyurdu. 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini de açıklamada belirtti.

Açıklamada, NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol aldığı aktarıldı. Ingenuity, ön keşifler ile Perseverance'a zaman kazandırırken, bilim insanları helikopterin çalışmasından ciddi verim aldıklarını söylüyor. Ayrıca yaklaşık 1 yıldır uzayda faaliyet gösteren mini helikopterin henüz arıza çıkarmadığı ve yeni gibi olduğu da vurgulandı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda geliştirilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

NASA, Mars yarışması düzenliyor: Ödül 30 bin dolar NASA ve kitle kaynak platformu HeroX, Mars yarışması düzenliyor. Uzay ajansı yarışmacılardan, Kızıl Gezegen'nin canlılara elverişli olup olmadığını gösteren verileri daha iyi analiz etmek için yöntemler geliştirmesini istiyor. Kazanan projeye 30 bin dolar vereceklerini de duyurdu.

NASA Ukrayna'yı paylaştı: Işıklar söndü Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan çatışmalarda 15’inci güne girildi. Milyonlarca Ukraynalı komşu ülkelere sığınırken geride kalanlarda sığınaklar da hayatını sürdürüyor. Binlerce Ukraynalıda sivil mücadeleye katıldı. NASA tarafından paylaşılan Ukrayna fotoğrafı ise gündem oldu. NASA işgal öncesi ve sonrası Ukrayna’nın fotoğraflarını yayınladı. Görüntülerdeki ışık detayı ise dikkatten kaçmadı.