Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram, Türkiye'deki kullanıcıları çileden çıkaran bir hatayı halen düzeltemedi. Binlerce kullanıcı, uygulamayı açtığında ekranda 'Instagram, Türkçe açılamıyor' yazısı ile karşılaşıyor ve uygulamayı İngilizce kullanmak zorunda kalıyor.

Webtekno'nun haberine göre, söz konusu hata diğer dillerde de gerçekleşiyor. Üstelik bu hatanın henüz bir çözümü de yok. Kimi kullanıcılar uygulamayı silip tekrar yüklediklerini ancak hatanın devam ettiğini belirtirken, bazıları ise uygulamadan dil değişikliği yaparak bile hatanın düzelmediğini aktarıyor.

Resmi olmayan verilere göre 2 milyar kullanıcısı bulunan Insagram, son dönemlerde platforma getirilen yeni özellikler ile gündemde. Reels videolarına ağırlık vermeye başlayan şirket, TikTok'u en büyük rakibi olarak görüyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, direkt mesajlara bir takım yeni özellikler sunmaya başlamıştı.

Instagram, ödemeleri kesti: Fenomenler isyanda Instagram Reels'i kullanarak para kazanan içerik oluşturucular, ödemelerinin son haftalarda kesildiğini ileri sürdü. Ödemeler, görüntüleme başına yüzde 70'e kadar düştü ve içerik oluşturucuların ödeme alabilmesi için videoların milyonlarca kez daha fazla izlenmesi gerekiyor.

Mesajlaşmak çok daha kolay! Instagram DM'ye yepyeni özellikler Sosyal medya platformu Instagram, yeni mesajlaşma özelliklerini başlattı. 2 milyara yakın kullanıcısı bulunan uygulamada artık akıştan ayrılmaya gerek kalmadan mesajlara cevap verilebilecek.