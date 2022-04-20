Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, sadece WhatsApp Business yani işletme hesaplarında 'Bağlı Cihaz' bölümü için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma servisi, yeni arayüz ile hesaba birden fazla cihaz ekleyebileceğinizi, böylece işletmedeki farklı kişilerin aynı sohbette bir müşteriyle konuşabileceğini ifade ediyor. Ancak işletmeler için tek özellik bu değil! Abonelik planı da yolda!

WhatsApp'a ilişkin son gelişmeleri paylaşan WABetaInfo'nun haberine göre, abonelik planı, WhatsApp işletme hesaplarına özel bir sistem olacak ve işletmelere yeni işlevler katacak. Örneğin, çoklu cihaz kullanırken normalde 4 cihaza kadar bağlantı kurabileceğinizi biliyorsunuz ancak yeni plana abone olursanız 10 cihaza kadar bağlantı kurabileceksiniz. Bu, işletme hesapları için çok iyi bir haber ve gelecekteki abonelik planının işletme hesaplarına sunduğu ilk özelliklerden yalnızca biri.

WHATSAPP ABONELİK PLANI GELİYOR

WhatsApp bir abonelik planı üzerinde çalışıyor olsa bile, abonelik planı yayınlandığında WhatsApp'ı kullanmak için ödeme yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Kullanıcılar için hiçbir şey değişmeyecek ve uygulama ücretsiz olmaya devam edecek. Abonelik planı tamamen isteğe bağlı ve ticari hesaplara yönelik. Abonelik planı, Twitter'daki Twitter Blue gibi ek hizmetler sunacak. Bir işletmenin bu ek hizmetlere ihtiyacı varsa, abone olmayı düşünebilir.

WABetaInfo'nun elde ettiği yeni abonelik planını gösteren ekran görüntüsü.

Bununla birlikte, abonelik planı hakkında daha fazla bilgi henüz mevcut değil. Yıllık mı yoksa aylık bir abonelik mi olduğunu ve ne kadara mâl olacağını bilmiyoruz ancak standart WhatsApp hesaplarında kullanılamayacağını öğrendik.

Abonelik planı şu anda işletme uygulamasında da bulunmuyor. Android ve iOS için WhatsApp Business beta sürümünün gelecekteki bir güncellemesinde kullanıcılara sunulacak. Yeni özelliklere kavuşmak için gelecek güncellemeleri beklemeniz gerekiyor.

Mesajlaşmada devrim! Ray-Ban akıllı gözlüklere WhatsApp özelliği Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz aylarda Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri geliştirdiğini duyurmuştu. Son olarak şirket, Ray-Ban Stories gözlüklere WhatsApp mesaj komutu getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıları kara kara düşünüyordu: Aylar önce görünen özellik nihayet geldi Popüler uygulama WhatsApp, aylar önce ortaya çıkan ancak henüz geliştirilme aşamasında olduğu için kullanıcılara sunulmayan yeni gizlilik seçeneğini nihayet beta test kullanıcıları için yayınladı. İşte WhatsApp'ta sizi istemediğiniz kişilere karşı adeta görünmez kılacak son görülme özelliği...

Dört büyük WhatsApp değişikliği! WhatsApp, mesajlaşma uygulamasını kökten değiştirecek büyük uygulama değişiklikleri planlıyor. Bir dizi sızıntı görüntü, topluluklar ve emoji tepkileri gibi yenilikleri ortaya koydu. İşte platforma gelecek dört yenilik…