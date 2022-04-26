Türkiye Gazetesi

The Guardian'ın haberine göre, 24 Kasım 2021'de YouTuber Trevor Jacob, küçük tek motorlu uçağıyla ABD Kaliforniya'nın Los Padres ulusal ormanı üzerinde uçuyordu. Jacob, kokpitte otururken kayıtta olan kamerasına bakarak, "Dağların üzerindeyim ve bir motorum çalışmıyor" dedi. Daha sonra uçaktan atladı ve paraşütüyle açık bir alana inmeden önce bir özçekim çubuğu kullanarak video çekti.

Jacob o anların videosunu ise YouTube'a 'I Crashed My Plane' başlığıyla yükledi. Aralık ayında çevrim içi olarak yayınlandığından beri, video 2,2 milyon görüntüleme aldı. Videoda, uçağın boş araziye doğru hızla çarpması gösteriliyor.

KANITLAR SUNULDU

11 Nisan'da ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve Jacob'ın 1940 Taylorcraft BL-65 uçağını bilerek düşürdüğünü belirledi. FAA, Jacob'un uçağının dışına birden fazla kamera takması, uçuştan önce spor paraşüt sırt çantası giymesi, motorun arızalandığını iddia etmeden önce sol taraftaki pilot kapısını açması, atlamadan önce acil durum frekansında hava trafik kontrolüyle temas kurmaması ve uçak ve pervane üzerindeki hava akışını artırarak motoru yeniden çalıştırmaya girişmemesi nedeniyle bilerek uçağı düşürdüğü sonucuna vardı.

FAA, Jacob'ın pilot lisansını iptal etti ve sertifikalarını hemen teslim etmezse para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Bursa'da düşen uçakla ilgili kritik ayrıntı: Saat dolduruyormuş Bursa'da, mahalle arasına düşen tek motorlu eğitim uçağının ait olduğu havacılık firması yetkilisi S.P. uçağı kullanan Murat Avşar'ın (32) lisansını yükseltmek için saat doldurma uçuşu yapmak amacıyla havalandığını bildirdi.

Evine uçak çarpan kadın hastaneye kaldırıldı Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü anda kadının çarptığı evde bulunan Aslı Sarı isimli kadın hastaneye kaldırıldı.