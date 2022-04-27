Türkiye Gazetesi

İfade özgürlüğüne sık sık vurgu yapan Elon Musk, Twitter ile anlaşmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, herkesin kimlik doğrulama yaparak mavi tik alması gibi birtakım yeniliklere işaret etti. Twitter'ın tam olarak nasıl değişeceği belirsiz olsa da Al Jazeera’nin haberine göre, Musk’ın getirmesi beklenen beş değişiklik konuşuluyor.

İÇERİK DENETİMİ KALKIYOR

Elon Musk, Twitter'ın içerik moderatörlerinin platforma çok fazla müdahale ettiği görüşünü sık sık dile getirdi. “İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” diyen milyarder, içerik kısıtlamalarının gevşetilmesi çağrısında bulundu ve içerik denetiminden arınmış bir platform istediğini dile getirdi.

Eleştirmenler, şirketi satın alma kararının ana nedenlerinden birinin içerik denetleme politikalarını değiştirmek olduğunu savunuyor. Sivil toplum kuruluşu Media Matters for America başkanı Angelo Carusone, “Musk, Twitter'dan biraz para kazanabileceğini düşünse de finansal nedenlerle satın almıyor. İdeolojik nedenlerle satın alıyor. Nihayetinde korkutucu olan da bu.” dedi.

NYU Sosyal Medya ve Politika Merkezi'nden Zeve Sanderson, Musk’ın Twitter’daki nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek için yapılan sistemleri kaldırırsa kötü olacağını belirtti.

TWEET DÜZENLEME BUTONU

Twitter, kısa süre önce, kullanıcıların tweet gönderdikten sonra tweet üzerinde düzenleme yapabileceği bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirketin tüketici ürünleri başkan yardımcısı Jay Sullivan, yıllardır en çok talep edilen özellik olduğunu söyledi. Elon Musk da tweet düzenleme özelliğini istediğini belirtmişti.

AÇIK KAYNAKLI ALGORİTMA

Algoritma veya tweet'lerin kullanıcılara sunulma önceliğini belirleyen kod parçası, ‘açık kaynak’ (halkın görüntülemesi ve geliştirmesine açık) olabilir. Milyarder girişimci, bunun ‘perde arkası manipülasyonu’ önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Bazı uzmanlar ise bunun verilerin kamuya açık hale getirilmesini fazlasıyla basitleştirdiğini ve ciddi gizlilik endişeleri doğurduğunu söyledi. California Üniversitesinden medya çalışmaları profesörü Ramesh Srinivasan, algoritmaların duygusal tepkileri yönlendirerek etkileşimi desteklediğini ve bu nedenle en popüler içeriklerin nefret dolu olanlar olduğunu söyledi.

HERKESE MAVİ TİK VE KİMLİK DOĞRULAMA

BBC News’ün haberine göre, Elon Musk’ın bir hedefi de Twitter’daki spam botlarını (sahte hesapları) ortadan kaldırmak. Bunu da herkesin kimlik doğrulama yapmasını isteyerek gerçekleştirebilir. Böylece şu anda belirli kişilere verilen mavi tik herkese verilecek.

REKLAMLARA VEDA!

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın en büyük hissedarı olduktan sonra Musk, Twitter'ın premium abonelik hizmeti Twitter Blue'daki reklamlardan kurtulmak istediğini belirten tweetler attı. Girişimci, reklamcıların Twitter politikası üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerini dile getirmiş olsa da, platformun şu anda gelirinin yaklaşık yüzde 90'ı reklamlardan.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Musk, alternatif bir gelir kaynağı olarak güvenilebilecek Twitter Blue'da iyileştirmeler yapılabileceğini ve maliyetini düşürmek istediğini de belirtti.

Twitter'da Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Takipçi sayıları hızla düştü Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması bot hesapların temizleneceği yönündeki söylentileri artırdı. Satın alma işleminden kısa süre sonra ünlü isimlerin takipçi sayılarındaki ani düşüşler Musk rejiminin operasyona başladığı yorumlarına neden oldu.

Twitter'da sahte hesap dönemi kapanıyor! Kimliksiz girilemeyecek Elon Musk, 44 milyar dolara aldığı Twitter’da sahtekârlığa savaş açtı. FETÖ, PKK ve diğer örgütlere ait 108 binden fazla bot hesabın sonu geldi. Twitter’a üyelik kimlik kartı ile olacak ve gerçek isimler kullanılacak.