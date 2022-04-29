Türkiye Gazetesi

Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlanan ve ardından Twitter'da 'SaranByte' hesabı tarafından paylaşılan akıllı telefon modellerinin dört iPhone 14 modelinin ön cam panelleri olduğu ileri sürüldü. Yayınlanan fotoğraflar, yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te yer alacağı söylenen delikli tasarımı değil, aynı zamanda bu telefon modellerinin daha ince çerçeveli ve daha uzun en boy oranına sahip olacağını da gösteriyor.

iPhone 14 modellerinin olduğu ileri sürülen tasarım görüntüsü

Önceki sızıntılarla tutarlı şekilde, söz konusu fotoğraf, standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinin iPhone 13 modelleriyle aynı çentik tasarımıyla geleceğini gösteriyor. Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 14 Pro modellerinin, Face ID sensörlerine ve ön kameranın yer alacağı hap şeklindeki bir oyuk ve bir deliğe sahip yeni ekran tasarımıyla geleceği söylentileri yayılıyor. Bu görüntü de söylentileri destekler nitelikte.

Görüntünün meşru olup olmadığı netlik kazanmazken ön cam paneller, iPhone 14 modelleri hakkında şimdiye kadar duyduğumuz tüm söylentilerle örtüşüyor ve benzer sızıntılar geçmişte de yaşandı.

Bununla birliket, ekran sektörü danışmanı Ross Young ve Bloomberg'den teknoloji editörü Mark Gurman da dahil olmak üzere güvenilir kaynaklar, iPhone 14 Pro modellerinin hap-delik ekran tasarımıyla çıkacağını ileri sürdü. Bir diğer söylenti, iPhone 14 Pro'nun 48 megapiksellik bir arka kamera, otomatik odaklamalı yükseltilmiş bir ön kameraya sahip olacağı yönünde.

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