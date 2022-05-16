Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Meta, ciddi orandaki mali kayıptan sonra metaverse (sanal evren) projelerinin birçoğunun fişini çekiyor. Facebook’un sahibi Meta, Reality Labs girişimlerinin birçoğunu durdurdu bile. Hangi projelerin durdurulacağı tam olarak belli değilken Meta'nın baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth, çalışanlara, şirketin artık çalışmalarının bir kısmını finanse edemeyeceğini söyledi.

Bununla birlikte metaverse projelerinden bazıları yalnızca ertelenecek ve tamamen rafa kaldırılmayacak. Meta sözcüsü, işten çıkarmaların ise planlanan bir değişiklik olmadığını belirtti. İşten çıkarma ve bazı projeleri erteleme kararı Facebook'un geçtiğimiz ay yaptığı, bu yıl maliyetleri azaltacağına yönelik açıklamasından sonra geldi. Ayrıca şirket 2022'de daha az çalışanı işe alacağını açıkladı.

MALİYETLERİ KISIYOR

Teknoloji şirketi, orta ve üst düzey pozisyonlar için işe alımları azaltacak. Facebook'un AR (artırılmış gerçeklik) ve VR (sanal gerçeklik) geliştirmeye odaklanan birimi Reality Labs, en fazla kayıp veren birim. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bölümün 2021'de 10 milyar dolar ve bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Kayıplara ve iptal edilen birkaç projeye rağmen, bölüm hala yüz ve göz izleme özellikli karma gerçeklik başlığı Project Cambria ile ilerlemeye devam ediyor. Zuckerberg ayrıca Reality Labs’ın gelecekteki yatırımlarını finanse etmek için Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan gelir elde etmeyi planladığını söyledi. Ama 2022’de olmayacağını belirtti.

METAVERSE NEDİR?

Meta CEO'su uzun zamandır ‘metaverse’ planlarını dile getiriyor. Metaverse, oyun, sosyal medya, artırılmış gerçeklik ve kripto para birimini birleştirecek dijital bir dünya olarak tanımlanıyor.

Meta, Zuckerberg'in sanal alan vizyonunu detaylandıran 13 bölümlük bir ses dizisine de ev sahipliği yapan bir web sayfasında "Metaverse, sosyal bağlantının bir sonraki evrimidir" diye yazdı.

Teknoloji devi Meta çakıldı! İlk çeyrekte gelir kaybı ABD merkezli teknoloji devi Meta, yeni gelir raporunu açıkladı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi şirket, 2022’nin ilk çeyreğinde son 10 yılın en yavaş gelir artışını gördü.

Apple ve Meta tuzağa düştü: 'Polisiz' yalanına kanıp tüm verileri çaldırdı ABD merkezli iki büyük teknoloji devi Apple ve Meta (Facebook'un ana şirketi) hakkında ortaya çıkan son iddialar kullanıcıları fena kızdırdı. Kendini 'kolluk kuvvetleri görevlisi' gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladığı ortaya çıktı.