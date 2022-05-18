Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli Trend Micro ekibi, Google Play Store'da yer alan bazı fitness, fotoğraf düzenleme gibi amaçlara hizmet ettiği öne sürülen uygulamada gizlenmiş parola çalan Facestealer çeşitleri olduğunu tespit etti. Facestealer, uygulama mağazasındaki sahte uygulamalar aracılığyla Facebook kimlik bilgilerini çalmaya yarayan bir casus yazılımı. Çaldıkları kimlik bilgileriyle bilgisayar korsanları, Facebook hesaplarını kimlik avı dolandırıcılığı, sahte gönderiler ve reklam botları gibi kötü niyetli amaçlarına alet edebiliyor. Bu yüzden indirdiğiniz bir uygulamada Facestealer casus yazılımının olması oldukça endişe verici.

TEHLİKELİ ANDROID UYGULAMALARI

Araştırma ekibi, Trend Micro Mobile App Reputation Service (MARS) veritabanında Facestealer casus yazılımının 200'den fazla Android uygulamasında yüklü olduğunu buldu. Daily Fitness OL adlı uygulamalardan biri, egzersiz ve video örnekleri ile fitness uygulaması olduğunu iddia ediyor. Ancak aslında kullanıcıların Facebook kimlik bilgilerini çalmak için tasarlandığı ortaya çıktı.

Facebook şifrelerini ve kripto para varlıklarını çalmak üzere tasarlanan bu uygulamalardan biri bile yüklüyse hemen silin. İşte tehlikeli Android uygulamaları;

Daily Fitness OL Enjoy Photo Editor Panorama Camera Photo Gaming Puzzle Swarm Photo Business Meta Manager Cryptomining Farm Your own Coin

Bu arada, bu listede birkaç uygulama bulunsa da 240’tan fazla Android uygulamasında casus yazılımının yer aldığı açıklandı. Eğer cihazınıza bir uygulama yükleyecekseniz gerçekten iyi düşünmeniz gerekiyor.

Milyonlarca Android telefonda WhatsApp arayüzü değişiyor WhatsApp, Android cihazların beta sürümünde metin durumu arayüzünde bazı küçük değişiklikler yaptıktan sonra şimdi başka yeni iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Yeni beta test sürümü kayıtlarına göre platform, metin durumu güncellemesi olarak bir bağlantı paylaşırken artık önizleme imkanı sunacak.

Android 13 alacak telefonlar: Bilmeniz gereken her şey ​Android 13 işletim sistemi sürümü merakla bekleniyor. Google’ın işletim sistemi Android’in yeni güncellemesine aylar kala pek çok akıllı telefon ve tablet kullanıcısı yeni sürümü alıp alamayacağını araştırıyor. İşte Android 13 alacak telefonlar…