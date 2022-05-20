Türkiye Gazetesi

iPhone, iPad veya Mac’inizde Apple'a özgü görüntülü konuşma uygulaması Facetime için yeni özellikler geldi. Facetime aramalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için kullanabileceğiniz bazı yeni özellikler şimdiden heyecan uyandırdı bile. Bunların başında ise ‘Ses Yalıtımı’ modu geliyor. Bir diğer dikkat çeken mikrofon özelliği ise 'Geniş Spektrum' modu.

IPHONE SES YALITIMI MODU NEDİR?

Bazen telefonda konuşmak için sessiz bir yer bulamayız. Ancak artık Ses Yalıtımı modu ortam seslerini engellemek için makine öğrenimi teknolojisini kullanıyor ve bu sayede mikrofon, sadece kullanıcının sesini vurguluyor. Örneğin, dışarıdaki bir çim biçme makinesinin sesi veya bir çocuğun ağlaması artık Facetime görüşmelerinizde sizin sesinize engel olamayacak. Bu özellik, iOS 15 veya macOS Monterey ile çalışan herhangi bir iPhone, iPad veya Mac'te çalışır durumda.

Ses Yalıtımı'ndan farklı olarak Geniş Spektrum modu ise aramalarınızda diğer sesleri vurgulamak istiyorsanız işe yarayacak. Bu özellik, müzisyenler veya çevresinde olup biten her şeyi duyurmak isteyen biri için mükemmel. Bu özellik ise A12 Bionic çip veya daha yenisine sahip herhangi bir iPhone'da çalışır.

Bu arada, bahsettiğimiz ayarlara yalnızca aramada erişebilirsiniz. Bu nedenle, birisi sizi aradığında ya da siz arama yaptığınızda adımları takip edin. Örneğin, Ses Yalıtımı’nı açmak için ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmanız gerekiyor. Burada kontrol merkezini bulacaksınız. Daha sonra Mikrofon Modu'nu ve ardından Ses Yalıtımını seçin. Ayrıca bu noktada Geniş Spektrum adı verilen diğer seçenek de karşınıza çıkacak.

Ses Yalıtımı ve Geniş Spektrum özelliklerinin birbirinin tam tersi olduğunu unutmayın.

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