Türkiye Gazetesi

Koreli endüstri sitesi The Elec ve tedarik zinciri uzmanı Ross Young'ın son raporlarına göre, teknoloji devi Google'ın katlanabilir akıllı telefonunun piyasaya sürülmesi önümüzdeki bahara ertelendi. Bununla birlikte, Google'ın başlangıçta cihazı 2021'de tanıtması bekleniyordu ancak bu da 2022'nin dördüncü çeyreğine (ekim, kasım, aralık dönemine) ertelenmiş gibi görünüyor.

Cihazın geliştirilme sürecine aşina kaynakların The Elec'e yaptığı açıklamalara göre, telefonun çıkış tarihi geliştirme aşaması henüz bitmediği için ertelendi. Young, bu iddiaları bir tweet ile destekleyerek, 'tedarik zincirindeki birden fazla kaynaktan aldığı bilgiye göre, Google'ın katlanabilir cihaz tanıtımının gelecek bahara ertelendiğini' duyduğunu belirtti. Ancak söz konusu kaynakların bunun nedenini açıklamadığını da sözlerine ekledi.

GOOGLE'IN KATLANABİLİR TELEFONU DAHA ÖNCE YAKALANDI

Geçmişteki sızıntılar, Google'ın cihaz için dahili olarak 'Pasaport' ve 'Jumbojack' adı verilen iki tasarım denemesi yaptığını gösteriyor. Jumbojack, Samsung Galaxy Z Fold gibi yatay olarak katlanırken , Pasaport ise Samsung Galaxy Z Flip gibi dikey olarak katlanabiliyor. Katlanabilir cihaz Samsung ekranlarıyla gelebilir ve Passport varyasyonu iç kısmında 7,57 inç ve dış tarafında 5,78 inç ekrana sahip olabilir.

Google, merakla beklenen Pixel Watch ve Pixel 7'nin tanıtımına odaklandığına göre, Google'ın bu sonbaharda katlanabilir telefonu Pixel etkinliğinde tanıtmaya karar vermesi daha da olası görünmüyor.

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