Türkiye Gazetesi

COVID-19 pandemisi dünyanın dört bir yanındaki tüm insanların hayatını bir şekilde etkiledi. Bu süreçte evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemi yaygınlaşırken, toplantılar da video konferans uygulamaları üzerinden yapılmaya başlandı. Skype, Google Meet, Zoom gibi pek çok sesli ve görüntülü arama yapma imkanı sunan uygulamanın kullanıcı sayısı artış gösterdi. Bu durum, sosyal medya devi Instagram'ın da iştahını kabartmış olacak ki rakip bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

INSTAGRAM WEB'TE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geliştiriciler tarafından yakalanan yeni özellikleri sizinle sık sık paylaşıyoruz. Instagram ve Twitter'da keşfettiği geliştirme aşamasındaki özellikleri yayınlamasıyla tanıdığımız tersine mühendis ve geliştirici Alessandro Paluzzi, yine muazzam özellikler yakaladı. Bunlardan biri geçtiğimiz yıldan beri Instagram'ın üzerinde çalıştığı NFT platformuyla ilgili. Paluzzi, "Instagram, Digital Collectibles (NFT'ler) koleksiyonları üzerinde çalışıyor" diyerek bir görüntüyü yayınladı.

Paluzzi, NFT özelliğinin yanı sıra Instagram'a ilişkin bir özellik daha paylaştı. Bu da Instagram masaüstü (web) sitesi üzerinden görüntülü ve sesli arama yapma yeteneği. Aslında Paluzzi, 19 Kasım 2021'de bu özelliği "Instagram, web sitesinden Direkt Mesajlarda arama ve görüntülü arama yapma ihtimali üzerinde çalışıyor" diyerek duyurmuştu. Şimdi yeni bir gelişme var...

Yeni bir Twitter paylaşımında Paluzzi, "Instagram, masaüstü web sitesinden sesli/görüntülü arama yapma yeteneği üzerinde çalışmaya devam ediyor" şeklinde bir tweet atarak yeni görüntüleri yayınladı. Yakın zamanda Instagram masaüstü üzerinden görüntülü ve sesli arama yapacağımızı artık net olarak biliyoruz. Ancak elbette geliştirme aşamasındaki özellikler değişebilir veya tamamen kaldırılabilir. Şu anda bu özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağını bilmiyoruz.

Instagram duyurdu, yeni özellik herkese geldi: Gönderileri ilk başa sabitleyen 'Profiline tuttur' nasıl yapılır? Instagram yeni bir özelliği tüm kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. Instagram’ın milyonlarca kullanıcısı ‘başa tuttur’ ve ‘profile sabitle’ özelliğinin ne olduğunu merak ediyor. Twitter’dan esinlenilen bu özellik, bir tweeti profilin en üst sırasında sürekli olarak tutmaya benzeyen ‘tweeti sabitle’ özelliği gibi. Instagram gönderilerine gelen ‘başa tuttur’ yani ‘profile sabitleme’ özelliği nedir ve nasıl yapılır? İşte bir gönderi üzerinden sizin için derledik…

Amber Alerts özelliği eklendi: Instagram ana sayfaya kayıp uyarıları düşecek Instagram, ‘Amber Alert’ isimli uyarıları ekleyerek kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak için bir adım atıyor. Söz konusu özellik, Instagram’ın ana şirketi Meta’ya ait bir diğer sosyal medya ağı olan Facebook’ta 7 yıl önce hayata geçirildi.