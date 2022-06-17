Türkiye Gazetesi

Instagram, platformdaki video içerikleri daha keşfedilebilir ve sürükleyici hale getirme umuduyla ana sayfa beslemesi için yeni bir tam ekran modunu ve güncellenmiş bir gezinme çubuğunu test ediyor. WhatsApp ve Facebook'un da sahibi olduğu Instagram'ın ana şirketi Meta'dan sözcü Seine Kim'e göre 'sınırlı sayıda kişiye' sunulan test, şirketin sosyal video söz konusu olduğunda TikTok ile rekabet etme konusundaki son çabası.

INSTAGRAM TAM EKRAN VİDEO FORMATINA GEÇİYOR

Eğer test grubunun bir parçasıysanız özet akışınızda gezinirken videoları neredeyse tamamen tam ekran olarak görebileceksiniz. Bunun yanı sıra gezinme çubuğu ise videonun altında görünmeye devam edecek. Açıklamanın yanı sıra videoyu beğenmenize veya yorum yapmanıza izin veren düğmeler alt kısımda görünecek ve Instagram logosu ve diğer üst düğmeler üst kısımda yer alacak.

Şirket, daha önce ana sayfada tam ekran denemesi yaptı. Geçtiğimiz ay, ekranın üstünde ve altında hala beyaz çubuklar olmasına rağmen videoları vurgulamayı amaçlayan bir tasarımı test etti. Ayrıca, ana gezinme çubuğunu çoğunlukla değiştirmeden bıraktı ancak şirket, orada bir gönderi veya mesaj oluşturmak için kısayolları da test etmeyi planladığını söylüyor.

Deneysel kullanıcı arayüzü, Instagram'ın TikTok ile rekabet etmeye çalışmak için yaptığı başka bir şey gibi görünüyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, fotoğrafların hala Instagram'ın önemli bir parçası olduğunu ve şirketin tam ekran bir beslemeyle daha uyumlu hale getirmek için çalıştığını söyledi. Ancak Instagram'ın odak noktası artık fotoğraflar değil, Reels olduğu apaçık ortada.

Instagram çok önemli güncellemeyi yayınladı! Binlerce kişi için aciliyet taşıyor Instagram, son günlerde dünya çapında binlerce kullanıcıyı etkileyen hikayeler hatası için yeni bir güncelleme yayınladı. Popüler sosyal ağ, kullanıcılardan gelen yoğun şikayetin ardından sorunu düzeltmeyi başardı.

Instagram hata veriyor! Tekrar tekrar aynı hikayeler açılıyor... İşte nedeni Instagram kullanıcılarını etkileyen garip bir bug ortaya çıktı. Milyonlarca Instagram kullanıcısı arama motorlarında 'Instagram hata veriyor' ve 'Instagram story hatası' gibi soruları aratarak cevap bulmaya çalışıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan şirket, hatayı düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Siz de Instagram uygulamasında daha önce açıp izlediğiniz hikayeleri tekrar tekrar görmeye başladıysanız, yalnız değilsiniz. İşte Instagram hatasının nedeni...