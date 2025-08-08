Dolandırıcılara geçit yok! WhatsApp 6,8 milyon hesabı kapattı! 

WhatsApp, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde kullanıcıları hedef alan dolandırıcılara ait 6,8 milyon hesabı kapattığını açıkladı.

Kapatılan hesapların büyük bir kısmının, Güneydoğu Asya’daki organize suç çetelerine bağlı dolandırıcılık merkezleriyle ilişkili olduğu belirtildi. Bu merkezlerde, çoğu zaman zorla çalıştırılan kişiler dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere istihdam ediliyor.

Meta, bu açıklamayı WhatsApp’ın yeni dolandırıcılık karşıtı özelliklerini devreye aldığı gün yaptı. Bu özelliklerden biri, kullanıcı kişi listesinde olmayan birisi tarafından grup sohbetine eklendiğinde uyarı veren bir sistem oldu.

SAHTE YATIRIM GRUPLARI VE MESAJLARLA KANDIRIYORLAR

Meta’nın açıklamasına göre, dolandırıcılar WhatsApp hesaplarını ele geçirerek ya da kullanıcıları sahte yatırım vaatleri sunan grup sohbetlerine dahil ederek insanları aldatıyor. WhatsApp, bu tür hesapların çoğunu dolandırıcılık faaliyetleri başlamadan önce tespit ederek devre dışı bıraktığını açıkladı.

Örneğin Meta, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile birlikte yürüttüğü çalışmayla, Kamboçya merkezli bir suç ağının sahte scooter kiralama piramit şemasını ortaya çıkardı. Bu dolandırıcılıkta, kurbanlara gönderilecek mesajlar ChatGPT kullanılarak hazırlanmıştı.

Genellikle dolandırıcılar önce kısa mesajlarla hedeflerine ulaşıyor, ardından iletişimi sosyal medya ya da özel mesajlaşma uygulamalarına taşıyor. Son aşamada ise ödeme ya da kripto para platformları üzerinden işlem yapmaları isteniyor.

Meta, kullanıcıları "Her dolandırıcılığın bir püf noktası vardır. Eğer kazanç vaadiyle sizden önceden ödeme yapmanız isteniyorsa, bu kesinlikle bir dolandırıcılıktır." sözleriyle uyardı.

Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezleri, her yıl milyarlarca dolarlık dolandırıcılık gerçekleştiriyor. Bu merkezlerde, tuzağa düşürülen insanlar zorla çalıştırılarak yasa dışı faaliyetlerde kullanılıyor.

Bölgedeki güvenlik yetkilileri, vatandaşlara mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kullanıcılara ayrıca WhatsApp hesaplarını korumak adına iki adımlı doğrulama gibi güvenlik önlemlerini etkinleştirmeleri tavsiye edildi.

Örneğin, Singapur polisi, vatandaşların mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen alışılmadık talepler karşısında son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.