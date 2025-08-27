Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son 3 deneme başarısız olmuştu! 10'uncu test istenildiği gibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son 3 deneme başarısız olmuştu! 10&#039;uncu test istenildiği gibi oldu
SpaceX şirketi, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship’in 10’uncu test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Starship roketinin son 3 denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship'in 10’uncu uçuş denemesini gerçekleştirdi.

8 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından yerel saat ile 18.30’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Roketin ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan sonra planlandığı şekilde Meksika Körfezi’ne iniş yaptı. Starship roketi 8 yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme ve raptor motorunu uzayda yeniden ateşleme görevlerini başarıyla tamamladı. Starship roketi fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra da Hint Okyanusu'na iniş yaptı.

SON 3 DENEME BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship, 7’inci ve 8’inci uçuş testlerinde fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı. 9’uncu denemede ise fırlatmadan 30 dakika sonra roketle bağlantının kesildiği bildirilmişti. Dünya yörüngesi, Ay ile Mars’a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirilen Starship’in 10’uncu test uçuşu teknik arıza ve hava durumu nedeniyle 2 kez ertelenmişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

