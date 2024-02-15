Uzayda bir ilk daha: İki asteroitte su tespit edildi

2020 yılında Ay'da su tespit eden SOFIA kızılötesi teleskopu yeni bir keşifte daha bulundu. Teleskoptan elde edilen verilere göre, Iris ve Massalia isimli asteroitlerin yüzeyinde su keşfedildi.

Güneş Sistemimiz gezegenlerden, aylardan, kuyruklu yıldızlara ve asteroitlere kadar nesnelerin bir koleksiyonu. Güneş'in etrafında dönen 1 milyondan fazla asteroit olduğu ve üzerlerinde bulunan suyun uzun zaman önce buharlaşmış olması gerektiği düşünülüyordu.

İKİ ASTEROİTLERDE SU KEŞFEDİLDİ

SOFIA kızılötesi teleskopundan elde edilen verileri kullanan yeni bir araştırmada, Iris ve Massalia asteroitlerinde su keşfedildi.

ÇAP OLARAK DİĞER ASTERİTLERDEN DAHA BÜYÜKLER

Milyonlarca asteroit arasında Iris'in çapı 199 km (124 mil) olup diğer asteroitlerin yaklaşık yüzde 99'undan daha büyük. Massalia, 135 km çapında gelen Iris ile karşılaştırılabilir boyutta ve Iris'inkine benzer bir yörüngeyi paylaşmakta.

DAHA UZAKTAKİLERDE BUZLU ASTEROİTLER YAYGIN

Güneş Sistemindeki asteroitler bileşim ve yapı bakımından biraz farklılık gösteriyor. Güneş'e daha yakın bölgelerde buz içermeyen silikat asteroitler hakim, ancak daha uzakta buzlu asteroitler daha yaygın.

SOFIA 2020'DE DE AY'DA SU TESPİT ETMİŞTİ

2022'de kullanımdan kaldırılan Kızılötesi Astronomi için Stratosferik Gözlemevi SOFIA tarafından toplanan veriler, Iris ve Massalia asteroitlerinde su bulunduğunu ortaya çıkardı. SOFIA'nın bu tür bir keşif yaptığı ilk sefer değil. Ekim 2020'de SOFIA, Ay'da su tespit etmişti. Zayıf Nesne Kızılötesi Kamerasını (FORCAST) kullanarak yüzeyde bir metreküp toprakta yaklaşık 350 mililitre suya eşdeğer su moleküllerinin izini tespit etti.

Makalenin baş yazarı, Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Anicia Arredondo, spektral çizgilerin gücüne dayanarak, asteroitler üzerindeki suyun hacmi ve yaygınlığının Ay'da bulunanlarla tutarlı olduğunu doğruladı. Burada da hem minerallere bağlıydı hem de silikatlar tarafından absorbe ediliyordu.

Veriler ayrıca iki sönük asteroit olan Parthenope ve Melpomene'den de analiz edildi, ancak kesin bir sonuç elde etmek için çok fazla gürültü vardı. FORCAST cihazının, eğer gerçekten mevcutsa, bu asteroitler üzerindeki suyun spektral özelliğini tanımlamak için gerekli hassasiyetten yoksun olduğu görülmekte.

Suyun Güneş Sistemindeki dağılımını tam olarak anlamak için daha fazla analiz yapılması gerekiyor ancak çalışmanın ardından ekip, daha fazlasını öğrenmek için artık daha kaliteli optiklere ve çok daha iyi bir sinyal/gürültü oranına sahip olan James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacak.