Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel CEO'su Turan Erdoğan: Köklü geçmişi ile Türk basın tarihinde ayrı bir yere sahip olan, tarafsız ve nitelikli yayıncılık örneği teşkil eden Türkiye gazetesinin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yarım asırdır aralıksız yayın yaparak ülkenin son 50 yılına tanıklık etmiş ve hâlâ etmekte olan değerli Türkiye gazetesi ailesini tebrik ediyorum. Türkiye gazetesinin yayın hayatının büyük bir bölümüne tanıklık eden Vestel, bu süreçte Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve ülkemizin sanayileşmesi adına önemli bir rol üstlendi. Bilhassa Vestel’in Zorlu Grubu bünyesine katıldığı 1994 yılını takiben AR-GE çalışmaları hız kazandı ve kendi teknolojisini üreten bir marka olma hedefimizi gerçekleştirdik.