Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib kırsalında bulunan 7 köye Esad güçleri tarafından roket ve topçu saldırısı düzenlendi. Balyon, Kansfra, Kefruveyd, El-Muzra, Sefuhın, El-Fatira ve Ayn Laroz köylerine yapılan saldırı nedeni ile evlerde maddi hasar meydana geldi. Yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

