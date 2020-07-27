İdlib kırsalında bulunan 7 köye Esad güçleri tarafından roket ve topçu saldırısı düzenlendi. Balyon, Kansfra, Kefruveyd, El-Muzra, Sefuhın, El-Fatira ve Ayn Laroz köylerine yapılan saldırı nedeni ile evlerde maddi hasar meydana geldi. Yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Suriye’de Esad güçleri İdlib kırsalındaki 7 köye saldırdı
27.07.2020 - 21:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Esad’a bağlı güçler, İdlib kırsalındaki 7 köye roket ve topçu saldırısı düzenledi.
İdlib kırsalında bulunan 7 köye Esad güçleri tarafından roket ve topçu saldırısı düzenlendi. Balyon, Kansfra, Kefruveyd, El-Muzra, Sefuhın, El-Fatira ve Ayn Laroz köylerine yapılan saldırı nedeni ile evlerde maddi hasar meydana geldi. Yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye’,
721062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/721062.aspx
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