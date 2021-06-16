Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen ortak çalışmada, örgütün kilit isimlerinden birini daha yakın takibe aldı.

'PATATES HAT' KULLANIYORMUŞ

Örgütün sözde “Emniyet Mahrem İmam” yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, haklarında tahkikat yürütülen bu yapıya bağlı şahıslara maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, halk arasında “patates hat” olarak tabir edilen yabancı şahıslar adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirlenen Zekreya A.'nın yakalanması için 10 Haziran'da operasyon düzenlendi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Esenyurt’ta saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Baskın yapılan hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN ISPARTA EMNİYET İMAMI

Yakalanan FETÖ/PDY üyesinin, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra Terör Örgütüne Üye Olmak”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.’nin de geçmiş dönemde sözde “mahrem imamlığını” yaptığı ortaya çıktı. Yakalanan zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheliye gözaltı Ankara'da FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda örgüt ile irtibat halinde oldukları belirlenen toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MSB: 5'i FETÖ mensubu 10 kişi sınırda yakalandı Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 10 kişi yakalandı. Yakalananlardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ yeniden kamuda yapılanmaya çalışıyormuş FETÖ terör örgütünün kamu kurumlarında yeniden yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, FETÖ'nün kamuda yeniden yapılanmaya çalıştığı ortaya çıktı.