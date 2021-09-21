Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber'de Cem Küçük ve Aslı Hünel'in sunduğu "Günaydın Türkiye'ye konuk olan Haber Müdürümüz Fatih Selek, yurt gerçeğini rakamlarla anlattı. Selek şunları söyledi:

MUKAYESE BİLE EDİLMEZ

"Yurt meselesi bu sıralar herkesin gündeminde. Enteresan bir hal var. New York'ta 36 katlı Türkevi açılışında bile yurt meselesine bağlayanlar oldu. Öğrenciler sokakta yatıyor bunlar Türkevi açıyor diyenler oldu. Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın'ın 'Yatacak yeri yok gençlerin; saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?' şeklindeki sözleri kimi kesimler tarafından alkış aldı. Oysa AK Parti döneminde acayip işler yapıldı. Geçmişle mukayese bile edilmez.

İLÇELERDE BİLE VAR

Hükûmetin en başarılı olduğu alanlardan biri yurt hizmetleri. 81 ili geçtim 239 ilçede yur var. İlçeleri geçtim KKTC'de Kredi Yurtlar Kurumu'nun 5 yurdu bulunuyor. Buradakiler genellikle parası olanın gittiği üniversiteler. Türkiye oraya bile yurt yaptı. 768 yurtta 720 bin civarında öğrenci kalıyor. 2002’de 190 yurt vardı. Kapasite 182 bin idi.

PROTESTO SEBEBİYDİ

Sadece yurt sayısı değil, konfor bakımından da ciddi çalışmalar yapıldı. Eskiden ranza sistemi vardı, bugün baza. Öğrencilere sabah ve akşam beslenme yardımında bulunuluyor. Eskiden yemek fiyatları harçlarla birlikte en önemli protesto sebebiydi. Devlet sadece KYK değil özel yurtları da destekliyor. Türkiye'de 3 bin civarında özel yurt var. Devlet aylık 750 lira civarında özel yurtlara barınma ve beslenme yardımında bulunuyor.

PEKİYİ BU SENE NİYE YETMEDİ?

Şunu sormak lazım: Ne oldu da önceki yıllarda yeten yurtlar bu sene yetmedi? Çünkü geçen senelerde kiralar bu kadar yüksek değildi. Devlet yurtlarının fiyatı aylık 275 lira ile 450 lira arasında değişiyor. 450 lira nere 4500 lira ev kirası nere? Öğrenciler kiraları fazla bulduğu için bu sene yurtlara akın etti. Yurt ihtiyacı var mı? Elbette var. Keşke daha fazla yapılsa. Ancak 'Hiçbir şey yapılmadı' demek hem siyasi hem de ahlâki olarak sorunlu bir yaklaşım. Devlet yurtlarda çıtayı öyle yükseltti ki kendilerini yenileyemeyen bazı özel yurtlar kapanmak durumunda kaldı. Küçük ilçelerde bile hem özel hem devlet yurdu var bugün. O kaliteyi yükselten devlet oldu. Eskiden haftada iki gün sıcak su verilen yurtlarda bugün 7/24 sıcak su var. İnterneti, etüt merkezleri var. Haksızlık yapılmaması lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kira zulmünün önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Fiyat artışlarında bir suistimal varsa takiple, denetimle bu zulmün önüne geçeceğiz. Zincir marketler, ciddi şekilde denetlenecek. Fiyat farkı ortadan kalkacak" dedi.

Kiralık evler el yakıyor! Konut satışlarının düşmesiyle birlikte kira ücretleri yüksek seviyelere çıktı.

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci Hendek ilçesinde ev kiralarına tepki için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi. Sosyal medyada ‘kiraların artmasından sonra öğrencinin hali’ diyerek paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşılırken öğrenciler, gündem olan konunun sadece mizah amaçlı yapıldığını dile getirdi.