Ankara'dan İsrail'in saldırısına sert tepki: "Barbarca bir terör eylemi"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının lanetlendiğini bildirdi.

"İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

"BARBARCA BİR TERÖR EYLEMİ"

İsrail'in Katar'da Hamas'ın üst düzey yetkililerini hedef aldığı saldırıya bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."

"MÜZAKERE MASASI HEDEF ALINDI"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak İsrail'in Katar'ın başkentinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in sınır tanımaz vahşet siyaseti, şimdi de müzakere masasını hedef almıştır." ifadesini kullandı.