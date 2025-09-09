Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Büyükşehirlerde vergi düzenlemesi: Hangi mükellefler gerçek usule geçiyor?

Büyükşehirlerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler artık gerçek usulde vergilendirilecek. Karar 1 Ocak 2026’den itibaren yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerde faaliyet gösteren mükellefler artık basit usulde değil, gerçek usulde vergilendirilecek. Karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye göre, her türlü emtia imalatı ve alım-satımı, inşaat işleri, motorlu taşıtların bakım ve onarımı, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri, eğlence ve istirahat yerleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler gerçek usulde vergiye tabi olacak.

