Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 12 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 952 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 182 oldu. Bir günde toplam 345 bin 754 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 648 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,03 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 655 bin 651’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır” dedi.

Koronavirüsteson veriler açıklandı: Vaka ve ölümler yeniden yükselişte Sağlık Bakanlığı 24 saatlik verileri içeren vaka tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi ise hayatını kaybetti.

Dikkat! Fazla kilo, koronavirüse kapı aralıyor Bilim insanları, aşırı kilolu insanların neden COVID-19’dan daha çok etkilendiğini araştırdı. Araştırma, koronavirüsün vücut yağlarını istila ettiğini gösterdi.

Koronavirüste son durum belli oldu, Bakan Koca, ‘endişe giderek azalıyor’ dedi: Aylar sonra bir ilk Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi ise hayatını kaybetti.