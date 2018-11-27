Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçta el dördüncü parmağında kırık oluşan Ayew, ameliyat edildi.



Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor’a karşı forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Futbol A Takımımızın oyuncusu Andre Ayew'in, Liv Hospital’da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.



Futbolcumuza Prof. Dr. Erden Ertürer ve ekibi tarafından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Andre Ayew, 2 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacaktır.



Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."