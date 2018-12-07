Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

İSTANBUL

Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında "Daha insani bir gelecek için" sloganıyla "Kızılay Talks 2018" konferansı düzenlendi. Açılış öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık kurumun mazisinden bahsederek “Öncelikle insani yardımda sahiplenme ve farkındalığın artırılması için projeler yürütüyoruz. Dünyanın her yerinde böylesi hizmet veren kuruluşların kesintisiz desteğe ihtiyacı var. Suriye, Arakan, Yemen perişan hâlde. Avrupa sığınmacılar için ıssız ada formülleri ararken, Yunanistan’da garipler don gömlek ayaza bırakılıyor. Biz ise son muhtaca ulaşıncaya kadar koşmakta kararlıyız. İnsanı insanca yaşatmaktan yanayız. Şu anda yeryüzünde yüz milyonlarca insan yardımsız ayakta durabilecek durumda değil. Bunlara bigane kalamayız” dedi. Uluslararası Kızılhaç & Kızılay Dernekleri (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen de “Kızılay’ı sahada da takip ediyor, yaptıklarını takdirle karşılıyoruz. İnsani yardıma siyaset karıştırmıyorlar. Bu işe soyunanlar Kızılay modelini örnek almalılar” şekline konuştu.