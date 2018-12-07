Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafikte alınan önlemlere rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün bu yıl içeresinde Ekim ayına kadar olan istatistiklerine göre, yıl içerisinde ülke genelinde 161 bin 525 ölümlü ve yaralanmalı kaza oldu. Bu kazalarda 3 bin 16 kişi hayatını kaybetti. 270 bin 222 kişi ise yaralandı, bazı kişilerde kazayı yara almadan atlattı. İstatistiklere göre 14 bin 21 kaza ile en fazla ölümlü yaralanmalı kaza İstanbul'da meydana geldi. En fazla maddi hasarlı kaza 33 bin 920 kaza sayısıyla Ankara'da oldu. Ekim ayı istatistiklerine göre, 2018 yılında Ankara'da kaza yerinde 167 kişi hayatını kaybederek ülke genelinde ilk sırada yer aldı. İzmir'de ise 146 kişi hayatını kaybetti. Tunceli, 4 kişiyle kazalarda en az kaybın yaşandığı il olarak kayıtlara geçti.

Aynı verilere göre 121 bin 675 araç sürücüsüne alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi.