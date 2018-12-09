Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Muzaffer A., yanındaki tabancayı sol göğsüne dayayıp, ateşledi. Bu sırada parkın yakınlarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Muzaffer A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Muzaffer A.'nın kendini vurduğu tabancaya incelemek üzere el koydu.
Tabancayı sol göğsüne dayayıp tetiği çekti, durumu ağır
09.12.2018 - 09:24 | Son Güncelleme: 09.12.2018 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da Muzaffer A. (37), parkta, göğsüne tabancayla ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Muzaffer A., hastanede tedaviye alındı.
Etiketler : intihar,haberler,adana,
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