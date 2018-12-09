Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Muzaffer A., yanındaki tabancayı sol göğsüne dayayıp, ateşledi. Bu sırada parkın yakınlarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Muzaffer A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Muzaffer A.'nın kendini vurduğu tabancaya incelemek üzere el koydu.