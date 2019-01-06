Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada yarın merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak. 

7 OCAK 2019 HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? SIRALI LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ