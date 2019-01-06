Çankırı'da okullar tatil edildi (7 Ocak 2019 Çankırı'da okullar tatil mi?)
06.01.2019 - 19:29 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada yarın merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak.
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Kaynak: İHA
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