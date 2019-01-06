Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada yarın merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak.

7 OCAK 2019 HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? SIRALI LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ