Serhat Tosun idaresindeki otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Aracın üzerine düştüğü Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık erzak küpü parçalandı. Araç, vinç yardımıyla kaldırıldı, tarihi küpün parçaları müze görevlilerince toplandı. Kazanın görgü tanıklarından İsmail Tombalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak müzenin bahçesine düştüğünü söyledi.
Kaza yapan otomobil 1800 yıllık tarihi eseri parçaladı
07.01.2019 - 14:02 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, kazada Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü parçalandı.
Etiketler : Nevşehir,otomobil,
597070 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597070.aspx
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