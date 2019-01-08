Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Sezer B.  tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü  Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise duruşmaya  gelmedi.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın  "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli  olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar  verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
 
Sezer B. son savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak,  "Biz aynı avluda oturuyoruz. Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu  söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum."  dedi.  
 
Mahkeme heyeti sanık Sezer B’yi "nitelikli saldırıdan" 21 yıl,  "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıl 6 ay, "konut dokunulmazlığını  bozmaktan" ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın "mala zarar verme" suçundan ise beraati kararlaştırıldı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
 
OLAYIN GEÇMİŞİ
 
Adana'da üç çocuk annesi D.B, geçen yıl nisanda cezaevinde bulunan  kocasının erkek kardeşi Sezer B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel  saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen  ekipler şüpheliyi evinde yakalamıştı.
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer B, nöbetçi sulh ceza  hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.
 
Olayın ardından D.B, ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının  yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti. 
 
Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,  kendisinin de katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada mağdur D.B'yi  bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşturmuştu.