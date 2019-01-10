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Uçağın lastiği patladı, pist iniş trafiğine kapatıldı
10.01.2019 - 19:42 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bandırma'dan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.
Etiketler : Bandırma,yaşam haberleri,
597605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597605.aspx
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