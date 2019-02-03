Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.10 sıralarında Sivas merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kazada, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki O.D. isimli vatandaşa, A.K. idaresindeki otomobil çarptı. Vatandaşlar 112'den yardım isteyerek ambulans gelene kadar O.D.'nin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye götürmek istedi fakat O.D., hastaneye gitmek istemedi. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ısrarının ardından ikna edilerek ambulansa binmeyi kabul etti.

Otomobilin sürücüsü Alpaslan Kılıç, “Bir anda önüme çıktı. Karşıdan karşıya geçmek istiyordu. Sağlık durumu iyi. Kendi bilinci yerinde ama mecbur ambulansa bindirmek zorundaydık. Ambulansa binmek istemedi ama biz gönderdik. Bilinci yerinde bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

Hastaneye kaldırılan O.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.