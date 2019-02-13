Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Ö. hakimiyetindeki otomobil, Bedir Kaplan idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı dorsenin altına girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ercan Ö. ile birlikte araçta bulunan Yunus, Taner, Aysima, Abdullah, Beytullah, Feleknaz ve Nursima Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yunus ile Feleknaz Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da otomobil tır dorsesinin altına girdi: 8 yaralı
13.02.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Ö. hakimiyetindeki otomobil, Bedir Kaplan idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı dorsenin altına girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ercan Ö. ile birlikte araçta bulunan Yunus, Taner, Aysima, Abdullah, Beytullah, Feleknaz ve Nursima Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yunus ile Feleknaz Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,kaza,Şanlıurfa,
604388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604388.aspx
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