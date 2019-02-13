Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Ö. hakimiyetindeki otomobil, Bedir Kaplan idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı dorsenin altına girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ercan Ö. ile birlikte araçta bulunan Yunus, Taner, Aysima, Abdullah, Beytullah, Feleknaz ve Nursima Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yunus ile Feleknaz Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.