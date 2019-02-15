Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Demet Yılmaz’ın kullandığı otomobil Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi kavşağından geçtiği sırada Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Park halindeki tomruk yüklü kamyona çarparak duran otomobilden sürücü Demet Yılmaz ve yanındaki Sedat Kavcı yaralı olarak kurtarılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.
Giresun’da otomobil takla attı: 2 yaralı
15.02.2019 - 14:01 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Görele ilçesinde dün gece meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Demet Yılmaz’ın kullandığı otomobil Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi kavşağından geçtiği sırada Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Park halindeki tomruk yüklü kamyona çarparak duran otomobilden sürücü Demet Yılmaz ve yanındaki Sedat Kavcı yaralı olarak kurtarılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik,Giresun,
604891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604891.aspx
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