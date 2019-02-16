Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Şehitler Caddesi'ndeki bir eğlence merkezine arkadaşlarıyla birlikte giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile birlikte mekana geldiği arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine arabasındaki tabancayı almaya giden Muçay, döndüğünde kavga ettiği kişilerin arasında bulunan V.K. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Muçay, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muçay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı tutuklandı



Olayın ardından cinayette kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınan V.K., İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muçay'ın cenazesi ise Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.