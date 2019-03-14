Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'da bıçakla yaralama olayına karışarak kaçan zanlı, polise yakalanacağını anlayınca park halindeki bir minibüsün altına girerek boğazına bıçak dayadı. Polis, şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna ederek gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezi'nin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan G., iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar bellerinden çıkardıkları bıçaklarla Şevket Ozan G.'yi iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı. İş merkezinin birinci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan G.'yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin atar damara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybettiği için durumu ağır olan Şevket Ozan G., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu bıçaklama olayı gerçekleştiren iki zanlının eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu şahıslardan ismi Cihat C., olduğu öğrenilen zanlıyı Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Mahalleyi ablukaya alan ekiplerle bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca park halindeki minibüsün altına girerek boğazına bıçak dayadı. Bunun üzerine tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekibi istendi. Daha sora ise cadde trafiğe kapatıldı. Zanlı bir türlü ikna edilemeyince yakınları olay yerine çağrıldı. Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen şüpheli elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Ekip arabasına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrakrat ekiplerden bilgi aldı.