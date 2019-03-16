Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 
İstanbul: Parçalı bulutlu 13 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 
Bursa: Parçalı bulutlu 13 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10 