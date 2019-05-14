Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde İ.G. isimli şahsın ikametinin bahçesinde parçalanmış iki motosiklete ait parçalar buldu. Parçalanmış motosikletlerin kime ait olduğunu bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri parçaları tek tek birleştirdi. Parçaların birleştirilmesiyle motosikletlerin 13 Ağustos ve 7 Temmuz 2018 tarihlerinde kent merkezinde çalınan motosikletler olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan İ.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.