Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF); ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşarak zekât, fitre, fidye ve kumanya paketleri teslim ediyor. İDDEF ayrıca, “ümmet iftar sofraları” kuruyor ve ilk defa bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika’nın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, 2019 ramazan çalışmalarını “Sofrada Tuzun Olsun” sloganıyla gerçekleştirdiklerini, hayırseverlerin bağışlarını 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırdıklarını ifade etti.

MAHALLE MAHALLE SICAK YEMEK

İDDEF gönüllülerinin uzun ve zorlu yolculuklarla ramazan yardım çalışmalarının gerçekleştiği ülke ve bölgelere ulaştığını belirten Mehmet Turan “İDDEF olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan çalışmalarımızı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlarda gerçekleştiriyoruz. Kıymetli bağışçılarımızın emanetlerini mazlum kardeşlerimize ve medreselerimizde İslami eğitim gören ilim talebelerimize teslim ediyoruz. Zekât, fitre, fidye, kumanya paketleriyle birlikte omuz omuza iftar yapmak için “ümmet iftar sofraları” kuruyoruz. Bu yıl ilk defa Batı Afrika Ülkesi Gine’de faaliyete geçirdiğimiz mobil iftar araçlarıyla başkent Konakri çevresindeki yoksul mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Fakirlikle birlikte yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu ülkelerden olan Gine’de sağlıklı ve sıcak yemek hayati önem taşıyor” ifadesini kullandı.

ÇOĞU ENGELLİ OLAN 300 AİLEYE HER GÜN İFTAR YEMEĞİ

Gine’deki ramazan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mehmet Turan, şöyle devam etti: 33 ülkede gerçekleşen ramazan faaliyetlerimizin bir ayağını da Gine oluşturuyor. Gine’nin dört bölgesinde çalışma yapıyoruz. Mahmud Ustaosmanoğlu külliyemizde ve iftara çok az bir zaman kala yolda olanlara sıcak yemek ikram ediyoruz. Her gün yola çıkan mobil iftar araçlarımız ise Simenteri bölgesinde 150, Konkanser bölgesinde 250, Rotama Dispanser bölgesinde 300 aileye iftar yemeği dağıtıyor. Rotama Dispanser bölgesi çoğu engelli olan kardeşlerimizden oluştuğu için özel ve önemli bir yeri var. Külliyemiz içerisinde yer alacak ve şu an inşa aşamasında olan sağlık ocağı projemizle engelli kardeşlerimize sağlık hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Bizler İDDEF olarak bağışçılarımızın desteğiyle binlerce kilometre uzaklıkta gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın, onları sevindirmenin, dualarını almanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben bu kervana destek veren ve kardeşleriyle ekmeğini bölüşen hayırseverlere teşekkür ediyorum.