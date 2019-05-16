Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre dün akşam oynanan 3.Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Kocaelispor'u 3-0 yenen Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız (40), stadyumda maçı izlerken fenalaştı. Maçın ilk yarısında fenalaşan yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldız’ın cenazesinin Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çorum Mecitözü’nün Elmapınar Köyünde toprağa verilmesi bekleneceği öğrenildi.