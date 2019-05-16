Edinilen bilgiye göre dün akşam oynanan 3.Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Kocaelispor'u 3-0 yenen Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız (40), stadyumda maçı izlerken fenalaştı. Maçın ilk yarısında fenalaşan yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yıldız’ın cenazesinin Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çorum Mecitözü’nün Elmapınar Köyünde toprağa verilmesi bekleneceği öğrenildi.
Takımını desteklemek için gittiği maçta kalbine yenildi
16.05.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün akşam oynanan 3. Lig Play-Off maçında Kocaelisporla karşılaşan Yeni Çorumspor'un taraftarı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre dün akşam oynanan 3.Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Kocaelispor'u 3-0 yenen Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız (40), stadyumda maçı izlerken fenalaştı. Maçın ilk yarısında fenalaşan yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sinan Yıldız,kalp krizi,
624845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624845.aspx
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