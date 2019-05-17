Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesinin karnını doyurmaya çalıştığı 3 aylık Yiğit Savaş bebeğin soluk borusuna mama kaçtı. Bebeğin bir anda nefessiz kaldığını fark eden ailesi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürmek için yola çıkarılan 3 aylık Yiğit bebek tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.