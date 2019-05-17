Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, önceki gün gece saat 22: 00 sularında Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri çöp toplama aracı ile Oltu Doğutaş sanayi sitesinde çöp konteynerinden çöp aldıktan sonra hareket eden, E. P. idaresindeki 25 NC 829 plakalı çöp kamyonun altında kalan Sinan Çimen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oltu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Sinan Çimen (36), Yusuf Ziya Bey Mahallesi Doğutaş Sanayi Sitesi'nde mesai arkadaşları ile konteynerdeki çöpleri, E. P. idaresindeki çöp kamyonuna boşalttıktan sonra hareket eden kamyonun altında kalan Çimen'i gören arkadaşları aracı durdurdu. Yaralanan Çimen mesai arkadaşları tarafından kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Sinan Çimen için Oltu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende Sinan Çimen’in öz geçmişi okundu. Oltu Belediye Başkanı Osman Coşkun, Sinan Çimen’in ahlakı ile örnek bir personel olduğunu söyledi.

Ardından Oltu ilçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan dua ettirdi. Törene mesai arkadaşları Belediye personeli katıldı. Belediye töreninin ardından zabıta personeli tabutu omuzlarında Oltu Aslanpaşa camisinde Cuma Namazı sonrası kılınan Cenaze namazının ardından Oltu Cankurtaran Mezarlığında sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Belediye personeli ve yüzlerce sevenleri katıldı.