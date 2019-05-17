Olay, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi Mezitli Yaylası'nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Bünyamin Ç., evini ateşe verip, aracını da uçurumdan yuvarladı. Bünyamin Ç., daha sonra kendisine ait ruhsatsız tek kırma av tüfeğiyle karın bölgesine ateş etti. Yakınlarınca Mezitli Yaylası'nda karnından vurulmuş bulunan Bünyamin Ç. için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bünyamin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bünyamin Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bünyamin Ç.'nin intiharıyla soruşturma başlatıldı.
Evini yaktı, aracını uçurumdan atıp, intihar etti
17.05.2019 - 15:32 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Bünyamin Ç. (47), evini yakıp, kendisine ait aracı uçurumdan yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle hayatına son verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : intihar,
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