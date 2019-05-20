Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil tırla çarpıştı. Kazada 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Tokat’ta polislerin olduğu araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
20.05.2019 - 23:48 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Artova ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.
Etiketler : Tokat,kaza,
625961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625961.aspx
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